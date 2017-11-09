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09:06 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о гибели трех человек при пожаре в коллекторе СВР

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, еще семерых удалось спасти при пожаре в кабельном коллекторе в одном из технических зданий Службы внешней разведки на Юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: РИА Новости

«По уточненным данным, погибли три человека, спасены семь человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара в коллекторе составила одну тысячу квадратных метров.

Ранее РИА Новости в СВР сообщали, что пожар на техническом объекте комплекса зданий Службы внешней разведки в Ясенево потушен, пострадавших нет. Комментариями ведомства относительно новых данных агентство пока не располагает.

На юге Москвы горит одно из зданий Службы внешней разведки
Во время загрузки произошла ошибка.
8 ноября© Ньюстюб
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