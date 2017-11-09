СКР подтвердил госпитализацию 16 детей после аварии с автобусом под Ярославлем

«8 ноября вечером на автодороге в районе населенного пункта Деболовское Ростовского района произошло столкновение грузового автомобиля и экскурсионного автобуса туристического агентства «Яроблтур», перевозившего 38 детей и 5 взрослых.
В результате ДТП погиб водитель автобуса, 16 детей были госпитализированы с травмами", — говорится в сообщении.
По факту произошедшего следственными органами СК по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в комитете.
ДТП произошло на 194-м км трассы М8 «Холмогоры», когда автобус с детьми из Екатеринбурга, совершавший тур по «Золотому кольцу России», ехал из Москвы в Ярославль. По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, в автобусе находились дети из трех городских школ. Всего в автобусе ехали 44 человека, включая 38 детей.