Ростуризм следит за ситуацией с ДТП под Ярославлем

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадали 15 детей, водитель и преподаватель. Позже стало известно, что водитель автобуса скончался ночью после операции.

«Ростуризм находится на связи с МЧС России, а также с департаментом туризма Ярославской области и следит за ситуацией», — говорится в сообщении.