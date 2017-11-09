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10:11 (мск), источник: РИА Новости

Ростуризм следит за ситуацией с ДТП под Ярославлем

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ростуризм взял под контроль ситуацию с ДТП с экскурсионным автобусом и грузовиком под Ярославлем, сообщается на сайте ведомства.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадали 15 детей, водитель и преподаватель. Позже стало известно, что водитель автобуса скончался ночью после операции.

«Ростуризм находится на связи с МЧС России, а также с департаментом туризма Ярославской области и следит за ситуацией», — говорится в сообщении.

Ранее УМВД по региону сообщило, что полиция задержала водителя грузовика, спровоцировавшего, по предварительным данным, столкновение с автобусом; возбуждено уголовное дело.

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