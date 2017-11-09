В Хабаровском крае перевозчикам икры в гробу отменили приговор

РИА «Восток-Медиа» писало, что в октябре 2015 года в районе 34 километра автодороги Хабаровск — Находка сотрудники ГИБДД остановили катафалк, в котором обнаружили 959 контейнеров с чёрной икрой. Общий вес превысил 500 килограммов, а ущерб составил больше четырёх миллионов рублей. Под видом похоронной процессии злоумышленники хотели доставить деликатес в дальневосточную столицу.

Летом этого года суд приговорил организатора преступной группы к пяти годам двум месяцам лишения свободы. Двое участников проведут за решёткой три года, ещё один фигурант получил два с половиной года. Отбывать наказание осуждённые должны в исправительной колонии общего режима. Ещё одного участника преступления приговорили к 300 часам обязательных работ. Также с осуждённых взыскали всю сумму материального вреда. Другие причастные заключили досудебные соглашения и отделались условными сроками.