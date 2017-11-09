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10:34 (мск), источник: Om1.ru

В Омске второй раз подряд «заминировали» гимназию № 76

По словам очевидцев, на этот раз в школу звонил не ребёнок, а мужчина.

Несколько минут назад в гимназию № 76 в Ленинском округе опять позвонил неизвестный и сообщил, что в школе заложена бомба. Учеников вновь эвакуировали. Как сообщают источники Om1.ru, мужской голос в телефонной трубке заявил: «Не издевайтесь над детьми! Эвакуируйтесь! В школе бомба».

В полиции Om1.ru заявили, что проверяют эту информацию.

УМВД по Омской области:

 — По всем поступающим сообщениям проводятся необходимые мероприятия.

Напомним, что накануне, 8 ноября, из гимназии срочно эвакуировали всех детей: поступил звонок о том, что здание заминировано. Хотя по голосу было ясно, что звонит ребёнок, на место выехали все специальные службы и тщательно проверили здание. Взрывных устройств обнаружено не было. Телефонным хулиганом оказался 13-летний ученик этой же гимназии.

Поскольку на этот раз «телефонный террорист» — уже взрослый, ему грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание, которое предусматривает статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» — лишение свободы на срок до пяти лет.

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