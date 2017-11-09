В Омске второй раз подряд «заминировали» гимназию № 76

Несколько минут назад в гимназию № 76 в Ленинском округе опять позвонил неизвестный и сообщил, что в школе заложена бомба. Учеников вновь эвакуировали. Как сообщают источники Om1.ru, мужской голос в телефонной трубке заявил: «Не издевайтесь над детьми! Эвакуируйтесь! В школе бомба».

В полиции Om1.ru заявили, что проверяют эту информацию.

УМВД по Омской области:

— По всем поступающим сообщениям проводятся необходимые мероприятия.

Напомним, что накануне, 8 ноября, из гимназии срочно эвакуировали всех детей: поступил звонок о том, что здание заминировано. Хотя по голосу было ясно, что звонит ребёнок, на место выехали все специальные службы и тщательно проверили здание. Взрывных устройств обнаружено не было. Телефонным хулиганом оказался 13-летний ученик этой же гимназии.