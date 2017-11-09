Зоопарк Калининграда назвал причину нападения тигра на человека
Зоопарк Калининграда назвал причину нападения амурского тигра Тайфуна на сотрудника. Итоги внутреннего служебного расследования озвучила администрация учреждения.
Зоопарк Калининграда назвал причину нападения амурского тигра Тайфуна на сотрудника. Итоги внутреннего служебного расследования озвучила администрация учреждения.
Как сообщалось ранее, в результате нападения зоотехник получил множественные травмы. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет.
«Как было установлено, причиной выхода тигра в уличный вольер в тот момент, когда зоотехник проводил там уборку, стал незакрытый зоотехником шибер (бесконтактная заслонка), который перекрывает доступ животного из внутреннего помещения на улицу. По правилам техники безопасности, перед входом в уличный вольер работник обязан перегнать животное во внутреннее помещение для кормления, убедиться, что животное надёжно заперто и лишь после этого заходить в вольер. Помимо этого, непосредственно работа по обслуживанию животных должна проводиться в паре с другим сотрудником», — говорят в зоопарке.
Первыми на месте трагедии оказались два рабочих отдела «Копытные животные», которые услышали крики. Произошло это примерно через 3−5 минут после нападения. При этом один рабочий пытался подручными средствами отпугнуть животное от человека, а второй сообщил о происшествии руководству.
Вскоре ветеринар зоопарка прибыл к месту ЧП с пневматической винтовкой с препаратом для обездвиживания животного. Но она уже не понадобилась.
«Согласно российскому законодательству, сейчас зоопарки не имеют права хранить и использовать огнестрельное оружие. Администрация Калининградского зоопарка уже больше года выступает инициатором внесения изменений в ФЗ “Об оружии”, чтобы зоопарки получили право использовать оружие в подобных экстренных случаях», — отмечают в зоопарке.
Помогали отогнать животное и посетители. Решающую роль сыграла брошенная одним из посетителей в вольер тяжёлая мусорная корзина, которая, ударившись о камень, отвлекла тигра от человека.
Отметим, что свою проверку проводит комиссия, в состав которой входят представители гострудинспекции, областной федерации профсоюзов и других надзорных органов в сфере трудового законодательства. Также проводится доследственная проверка Следственного комитета.
Кстати, сейчас Тайфун находится в своём вольере. Ветеринарный осмотр показал, что животное находится в нормальном физическом состоянии.