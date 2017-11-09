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10:10 (мск), источник: АиФ Калининград

Зоопарк Калининграда назвал причину нападения тигра на человека

Зоопарк Калининграда назвал причину нападения амурского тигра Тайфуна на сотрудника. Итоги внутреннего служебного расследования озвучила администрация учреждения.

Как сообщалось ранее, в результате нападения зоотехник получил множественные травмы. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет.

«Как было установлено, причиной выхода тигра в уличный вольер в тот момент, когда зоотехник проводил там уборку, стал незакрытый зоотехником шибер (бесконтактная заслонка), который перекрывает доступ животного из внутреннего помещения на улицу. По правилам техники безопасности, перед входом в уличный вольер работник обязан перегнать животное во внутреннее помещение для кормления, убедиться, что животное надёжно заперто и лишь после этого заходить в вольер. Помимо этого, непосредственно работа по обслуживанию животных должна проводиться в паре с другим сотрудником», — говорят в зоопарке.

Первыми на месте трагедии оказались два рабочих отдела «Копытные животные», которые услышали крики. Произошло это примерно через 3−5 минут после нападения. При этом один рабочий пытался подручными средствами отпугнуть животное от человека, а второй сообщил о происшествии руководству.

Вскоре ветеринар зоопарка прибыл к месту ЧП с пневматической винтовкой с препаратом для обездвиживания животного. Но она уже не понадобилась.

«Согласно российскому законодательству, сейчас зоопарки не имеют права хранить и использовать огнестрельное оружие. Администрация Калининградского зоопарка уже больше года выступает инициатором внесения изменений в ФЗ “Об оружии”, чтобы зоопарки получили право использовать оружие в подобных экстренных случаях», — отмечают в зоопарке.

Помогали отогнать животное и посетители. Решающую роль сыграла брошенная одним из посетителей в вольер тяжёлая мусорная корзина, которая, ударившись о камень, отвлекла тигра от человека.

Отметим, что свою проверку проводит комиссия, в состав которой входят представители гострудинспекции, областной федерации профсоюзов и других надзорных органов в сфере трудового законодательства. Также проводится доследственная проверка Следственного комитета.

Кстати, сейчас Тайфун находится в своём вольере. Ветеринарный осмотр показал, что животное находится в нормальном физическом состоянии.

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