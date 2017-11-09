В Большой Черниговке потушен крупный пожар в частном доме
В среду, 8 ноября, в 19:48 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме по ул. Полевой в с. Большая Черниговка, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
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В среду, 8 ноября, в 19:48 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме по ул. Полевой в с. Большая Черниговка, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении участвовали четыре человека, использовалось три единицы техники.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:20. Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.