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10:31 (мск), источник: УралПолит.ру

​Житель Сысерти убил своего сына за жалобы о плохом воспитании

СЫСЕРТЬ, 9 ноября, ИА УралПолит. Сысертский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Владимира Смагина. Мужчина признан виновным в убийстве своего сына.

По версии следствия, 17 мая 2017 года Владимир Смагин вместе со своим сыном Алексеем, а также со знакомыми и друзьями распивали спиртные напитки на улице возле дома № 10 СНТ «Солнечный» пос. Каменка Сысертского района.

С повышением градуса алкоголя в крови, между обвиняемым и его сыном произошел конфликт, так как сын высказал претензии по поводу того, что его отец мало времени уделяет воспитанию его сестры — дочери Владимира Смагина.

Отца не устроили данные претензии. Он зашел в свой дом, взял из сейфа принадлежащее ему охотничье ружьё МР-153, зарядил в него один патрон, после чего вернулся к месту проведения банкета и выстрелил сыну в грудь.

От огнестрельного сквозного ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов Алексей Смагин в тот же день скончался в ГБУЗ Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» при оказании ему медицинской помощи.

Несмотря на слова старшего Смагина о непреднамеренности убийства, суд с учётом представленных государственным обвинителем доказательств признал Владимира Смагина виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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