В Соликамске погибли два студента
Тела молодой пары обнаружили в автомобиле.
Тела молодой пары обнаружили в автомобиле.
5 ноября в Соликамске произошла трагедия. Погибли 18-летние студенты.
В одном из гаражей нашли машину с телами 18-летних юноши и девушки.
По словам местных жителей, ребята заехали погреться, закрыли ворота и могли по неосторожности уснуть в заведённой машине и задохнуться выхлопными газами.
Юноша и девушка учились на третьем курсе Соликамского
Девушка планировала в будущем заниматься организацией перевозок автотранспортом, а парень хотел стать автомехаником, кроме этого он был одним из лучших студентов на курсе. В колледже также говорят, что ребята вели здоровый образ жизни, не употребляли алкоголь.
«Проводится доследственная проверка, назначена