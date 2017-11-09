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10:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Соликамске погибли два студента

Тела молодой пары обнаружили в автомобиле.

5 ноября в Соликамске произошла трагедия. Погибли 18-летние студенты.

В одном из гаражей нашли машину с телами 18-летних юноши и девушки.

По словам местных жителей, ребята заехали погреться, закрыли ворота и могли по неосторожности уснуть в заведённой машине и задохнуться выхлопными газами.

Юноша и девушка учились на третьем курсе Соликамского автомобильно-дорожного колледжа. Руководство ссуза отзывается о молодых людях, как о порядочных и активных студентах, которые принимали участие во всех мероприятиях.

Девушка планировала в будущем заниматься организацией перевозок автотранспортом, а парень хотел стать автомехаником, кроме этого он был одним из лучших студентов на курсе. В колледже также говорят, что ребята вели здоровый образ жизни, не употребляли алкоголь.

«Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято законное обоснованное решение. Срок проведения проверки до 30 дней», — рассказал руководитель следственного отдела по городу Соликамск следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю подполковник юстиции Сергей Лукасевич.

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