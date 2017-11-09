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10:25 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Туймазах мужчина пытался украсть детские подгузники

Очень неудачную попытку кражи в магазине детской одежды совершил житель Туймазов. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения.

На записи видно, как мужчина неуверенной походкой заходит в торговый зал. Делает вид, что ищет какой-то товар, видимо, для своего ребенка. Замечает, что продавец удаляется. В этот момент хватает несколько комплектов подгузников, прячет его под курткой. Но в этот момент внезапно появляется кассир, подходит ближе.

Неудавшегося вора сковывает стеснение. Он ведь не успел застегнуться. Менеджеру зала не стоит большего труда разоблачить неопытного преступника. Она возвращает товар на прилавок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сконфуженный еще несколько минут бродит по залу и удаляется. Продавец не стала вызывать полицию. Очевидно, что лицо несостоявшегося расхитителя детской одежды здесь хорошо запомнили, на всякий случай.

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