В Туймазах мужчина пытался украсть детские подгузники

На записи видно, как мужчина неуверенной походкой заходит в торговый зал. Делает вид, что ищет какой-то товар, видимо, для своего ребенка. Замечает, что продавец удаляется. В этот момент хватает несколько комплектов подгузников, прячет его под курткой. Но в этот момент внезапно появляется кассир, подходит ближе.