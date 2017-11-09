В Туймазах мужчина пытался украсть детские подгузники
Очень неудачную попытку кражи в магазине детской одежды совершил житель Туймазов. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения.
Очень неудачную попытку кражи в магазине детской одежды совершил житель Туймазов. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения.
На записи видно, как мужчина неуверенной походкой заходит в торговый зал. Делает вид, что ищет
Неудавшегося вора сковывает стеснение. Он ведь не успел застегнуться. Менеджеру зала не стоит большего труда разоблачить неопытного преступника. Она возвращает товар на прилавок.
Сконфуженный еще несколько минут бродит по залу и удаляется. Продавец не стала вызывать полицию. Очевидно, что лицо несостоявшегося расхитителя детской одежды здесь хорошо запомнили, на всякий случай.