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10:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах восьмиклассник был госпитализирован после драки

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В Челнах восьмиклассник был госпитализирован после драки, сообщили «Челнинские известия».

В одной из школ поселка ГЭС два подростка на перемене устроили драку. Педагоги вызвали медиков, которые установили, что у одного из подростков сильный ушиб шеи.

Школьник был госпитализирован в больницу, а его обидчиком занимаются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

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