В Челнах восьмиклассник был госпитализирован после драки
(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В Челнах восьмиклассник был госпитализирован после драки, сообщили «Челнинские известия».
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(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В Челнах восьмиклассник был госпитализирован после драки, сообщили «Челнинские известия».
В одной из школ поселка ГЭС два подростка на перемене устроили драку. Педагоги вызвали медиков, которые установили, что у одного из подростков сильный ушиб шеи.
Школьник был госпитализирован в больницу, а его обидчиком занимаются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.