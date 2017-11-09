Из квартиры новосибирца украли 6 тысяч евро
Мужчина несколько дней не был дома, а когда вернулся, то заметил пропажу крупной суммы, рассказали в МВД.
Мужчина несколько дней не был дома, а когда вернулся, то заметил пропажу крупной суммы, рассказали в МВД.
Из квартиры новосибирца украли 6 тысяч евро, об этом сообщает
По данным ведомства, житель дома на улице Дениса Давыдова обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что несколько дней отсутствовал дома, а когда вернулся, то обнаружил пропажу крупной суммы валюты.
«Выехавшая на место преступления
Подозреваемым оказался 36-летний ранее не судимый мужчина.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Местонахождение похищенной валюты устанавливается.