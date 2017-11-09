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10:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Из квартиры новосибирца украли 6 тысяч евро

Мужчина несколько дней не был дома, а когда вернулся, то заметил пропажу крупной суммы, рассказали в МВД.

Из квартиры новосибирца украли 6 тысяч евро, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, житель дома на улице Дениса Давыдова обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что несколько дней отсутствовал дома, а когда вернулся, то обнаружил пропажу крупной суммы валюты.

«Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа изъяла в квартире следы пальцев рук предполагаемого преступника и другие улики. В течение суток подозреваемый был задержан и доставлен в полицию», — рассказали в МВД.

Подозреваемым оказался 36-летний ранее не судимый мужчина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Местонахождение похищенной валюты устанавливается.

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