Из квартиры новосибирца украли 6 тысяч евро, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, житель дома на улице Дениса Давыдова обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что несколько дней отсутствовал дома, а когда вернулся, то обнаружил пропажу крупной суммы валюты.

«Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа изъяла в квартире следы пальцев рук предполагаемого преступника и другие улики. В течение суток подозреваемый был задержан и доставлен в полицию», — рассказали в МВД.

Подозреваемым оказался 36-летний ранее не судимый мужчина.