Задолжавшего 480 тысяч рублей алиментов воронежца отправили на 3 месяца в колонию
Мужчина не выплачивал деньги на дочь.
Мужчина не выплачивал деньги на дочь.
В Воронежской области отца, задолжавшего по алиментам больше 480 тысяч рублей, приговорили к 3 месяцам
По данным регионального УФССП, отец с 2010 года должен был платить на дочку четверть своих доходов в качестве алиментов. Вот только мужчина нигде не работал и не пытался трудоустроиться. Долг достиг суммы в 480 тысяч рублей.
Весной 2017 года отца приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Но на путь исправления мужчина не стал — исправительные работы не выполнял. Поэтому суд заменил наказание на лишение свободы.