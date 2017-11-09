Задолжавшего 480 тысяч рублей алиментов воронежца отправили на 3 месяца в колонию

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области отца, задолжавшего по алиментам больше 480 тысяч рублей, приговорили к 3 месяцам колонии-поселения. На такую жесткую меру пошли из-за того, что мужчина нигде не работал и отказывался платить деньги.

По данным регионального УФССП, отец с 2010 года должен был платить на дочку четверть своих доходов в качестве алиментов. Вот только мужчина нигде не работал и не пытался трудоустроиться. Долг достиг суммы в 480 тысяч рублей.