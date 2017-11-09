Появилось видео инцидента с военным следователем и сотрудником ДПС

Напомним, ДТП произошло на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. В процессе беседы с сотрудником полиции водитель автомобиля резко поехал вперед, протащив за собой полицейского. Через некоторое время водитель остановился, инспекторы подбежали к нему и задержали нарушителя.