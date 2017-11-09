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10:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео инцидента с военным следователем и сотрудником ДПС

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Появилось видео, на котором запечатлен момент инцидента с сотрудником ДПС в центре Казани, сообщили пользователи социальных сетей.

Напомним, ДТП произошло на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. В процессе беседы с сотрудником полиции водитель автомобиля резко поехал вперед, протащив за собой полицейского. Через некоторое время водитель остановился, инспекторы подбежали к нему и задержали нарушителя.

Известно, что за рулем авто был военный следователь из Саратовской области.

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