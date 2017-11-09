Пьяный петербуржец сообщил о теракте на Финляндском вокзале

Пьяный 53-летний мужчина не придумал для себя лучшего развлечения, кроме как позвонить в полицию и сообщить о теракте. Видимо, это должно было быть весело. Но правоохранители таких шуток не понимают. Ночью 8 ноября им пришлось закрыть Финляндский вокзал на проверку.

Работали, как всегда в таких случаях, тщательно проверяя каждый закуток. Здание вокзала полностью осмотрели, взрывчатых веществ или взрывных устройств не обнаружили. Зато нашли «террориста». Позвонить и сообщить о «бомбе» он решил со своего домашнего телефона.

Правоохранители наведались к нем в гости и составили протокол об административном правонарушении и пока отпустили, сообщает информагентство Nation News.