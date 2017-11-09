Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Комбат Филин назвал точные сроки "возвращения" Крыма и Донбасса
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Эмили Ратаковски в купальнике восхитила поклонников (фото)
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Эксперт: Киев расстрелял и сжег свой боезапас
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
13Густой смог окутал Дели
10:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный петербуржец сообщил о теракте на Финляндском вокзале

Здание осмотрели, «террориста» нашли.

Пьяный 53-летний мужчина не придумал для себя лучшего развлечения, кроме как позвонить в полицию и сообщить о теракте. Видимо, это должно было быть весело. Но правоохранители таких шуток не понимают. Ночью 8 ноября им пришлось закрыть Финляндский вокзал на проверку.

Работали, как всегда в таких случаях, тщательно проверяя каждый закуток. Здание вокзала полностью осмотрели, взрывчатых веществ или взрывных устройств не обнаружили. Зато нашли «террориста». Позвонить и сообщить о «бомбе» он решил со своего домашнего телефона.

Правоохранители наведались к нем в гости и составили протокол об административном правонарушении и пока отпустили, сообщает информагентство Nation News.

Напомним, за подобные «шутки» многих звонивших телефонных «террористов» уже наказали многочасовыми исправительными работами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «12 лет ада»: Друг Брэда Питта рассказал об ужасах брака с Анджелиной Джоли
Россиянка и украинка подружились на конкурсе «Мисс Мира-2017»
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь