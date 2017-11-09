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10:44 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском автоледи сбила женщину-пешехода и скрылась с места ДТП

Нарушительницу задержали сотрудники ДПС по горячим следам.

Источник: РИАЦ

Утром 8 октября 59-летняя женщина, управляя автомашиной «Шевроле Клан», ехала по ул. Ленина в сторону рабочего посёлка Средняя Ахтуба. Потеряв контроль над управлением, и пытаясь уйти от столкновения с попутно движущимся впереди автомобилем, она выехала на обочину и сбила 57-летнюю женщину-пешехода, которая стояла у нерегулируемого пешеходного перехода.

— Виновница ДТП с места проишествия скрылась, однако вскоре была задержана сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пешеход с травмами была госпитализирована.

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