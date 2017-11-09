В Волжском автоледи сбила женщину-пешехода и скрылась с места ДТП

Утром 8 октября 59-летняя женщина, управляя автомашиной «Шевроле Клан», ехала по ул. Ленина в сторону рабочего посёлка Средняя Ахтуба. Потеряв контроль над управлением, и пытаясь уйти от столкновения с попутно движущимся впереди автомобилем, она выехала на обочину и сбила 57-летнюю женщину-пешехода, которая стояла у нерегулируемого пешеходного перехода.