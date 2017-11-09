Аферистка выманивала у хабаровчан деньги, обещая дешевые товары из Китая

Жительница краевой столицы обманом выманивала у хабаровчан деньги якобы для покупок товаров в Китае. В Железнодорожном районном суде корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что женщина обвиняется в 14 эпизодах мошенничества. Сейчас фигурантка ожидает приговора в камере СИЗО.

По версии следствия, женщина 1969 года рождения убеждала своих знакомых, что у нее есть связи с торговцами из Китая, и предлагала заказать товары по низким ценам. Горожане отдавали женщине деньги, но своих заказов не получали. Когда поток клиентов иссяк, аферистка изобрела другую схему — теперь она обещала продать в Поднебесной ювелирные изделия по завышенной цене. Доверчивые люди отдавали ей украшения, но денег не видели.

Подозреваемую задержали после того, как обманутые горожане начали писать на нее заявления в полицию. Прописки в Хабаровске у фигурантки не оказалось. Чтобы женщина не скрылась от следствия и суда, ее отправили под арест.

«Сейчас обвиняемой вменяют 14 эпизодов по статье 159 УК РФ — “Мошенничество”. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности, но на данный момент судимостей не имеет. Окончательная сумма ущерба пока не известна. Сейчас судебное разбирательство находится на стадии допросов свидетелей и потерпевших», — рассказала помощник судьи Светлана Громова.