Аферистка выманивала у хабаровчан деньги, обещая дешевые товары из Китая
Когда мошеннице перестали верить прежние клиенты, она придумала новую схему, связанную со сбытом золота.
Когда мошеннице перестали верить прежние клиенты, она придумала новую схему, связанную со сбытом золота.
Жительница краевой столицы обманом выманивала у хабаровчан деньги якобы для покупок товаров в Китае. В Железнодорожном районном суде корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что женщина обвиняется в 14 эпизодах мошенничества. Сейчас фигурантка ожидает приговора в камере СИЗО.
По версии следствия, женщина 1969 года рождения убеждала своих знакомых, что у нее есть связи с торговцами из Китая, и предлагала заказать товары по низким ценам. Горожане отдавали женщине деньги, но своих заказов не получали. Когда поток клиентов иссяк, аферистка изобрела другую схему — теперь она обещала продать в Поднебесной ювелирные изделия по завышенной цене. Доверчивые люди отдавали ей украшения, но денег не видели.
Подозреваемую задержали после того, как обманутые горожане начали писать на нее заявления в полицию. Прописки в Хабаровске у фигурантки не оказалось. Чтобы женщина не скрылась от следствия и суда, ее отправили под арест.
«Сейчас обвиняемой вменяют 14 эпизодов по статье 159 УК РФ — “Мошенничество”. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности, но на данный момент судимостей не имеет. Окончательная сумма ущерба пока не известна. Сейчас судебное разбирательство находится на стадии допросов свидетелей и потерпевших», — рассказала помощник судьи Светлана Громова.
Собеседница добавила, что если женщину приговорят к лишению свободы, то из срока наказания вычтут время, проведенное фигуранткой в СИЗО.