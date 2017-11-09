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10:50 (мск), источник: Восток Медиа

Высокий забор и камеры не помогли хабаровчанину спрятать наркотики

Теперь злоумышленник, который выращивал коноплю на огороде родителей, ожидает суда.

В Хабаровске осудят местного жителя, который спрятал за высоким забором кусты с коноплёй, выращенные на своём придомовом участке. Ни ограда, ни камеры видеонаблюдения не помогли мужчине скрыться от правоохранителей.

Полицейские получили информацию, что жильцы частного домовладения на улице Матросской в Краснофлотском районе города могут культивировать наркотики. Подозрения сотрудников полиции усилились, когда они увидели, что старый деревянный дом огорожен добротным высоким забором, а по периметру установлена система видеонаблюдения. Камеры контролировали все дороги, ведущие к усадьбе, но оперативники смогли незамеченными подобраться к забору и заглянуть во двор.

Как писало РИА «Восток-Медиа», полицейские увидели, что на огороде вперемежку с помидорами, перцами и баклажанами росли кусты конопли. Владельцы подворья, муж и жена, объяснили, что растение культивирует их 35-летний сын, а затем изготавливает из неё наркотики. Дома злоумышленника на тот момент не было, его задержали позже.

Правоохранители выкопали 345 растений, вес которых в высушенном виде превысил 6,5 килограмма, а также нашли 3,7 килограмма марихуаны и 11 граммов гашишного масла в шприце. Кроме того, следователи и оперативники обнаружили пневматические пистолет и винтовку. Также на глаза полицейским попался блокнот, куда мужчина тщательно заносил номера машин, которые проезжали мимо участка. В этом списке оперативники увидели и свой автомобиль.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, раньше агронома уже судили за хранение наркотиков и хулиганство. Фигурант рассказал, что семена конопли на огород приносил ветер. Выросшие кусты он сушил для дальнейшего использования в быту, а гашишное масло купил у неизвестных для личного потребления. Теперь его ждёт суд за изготовление и хранение наркотиков в крупном размере, уголовное дело уже направлено в суд.

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