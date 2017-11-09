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10:52 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье разыскивают подозреваемого в череде тяжких преступлений

29-летний Александр Третьяков, подозреваемый в совершении серии преступлений в Перми, Бершети и Добрянском районе, неоднократно судим, легко входит в доверие и может оказать сопротивление при задержании.

СУ СКР по Пермскому краю сообщает, что неоднократно судимый мужчина подозревается в совершении серии преступлений, в том числе особо тяжкого, совершенного 15 октября 2017 года на территории Ленинского района Перми. Кроме того, преступления разыскиваемым были совершены в селе Бершеть Пермского района, деревне Лунежки Добрянского района и Свердловском районе города Перми.

Приметы: на вид 27−29 лет, рост 180 см, среднего телосложения, одет: куртка темно-синего цвета, отворот воротника куртки жёлтого цвета, свитер синего или серого цвета, штаны спортивные синего цвета.
Подозреваемый легко входит в доверие, при себе может иметь музыкальный инструмент. Поскольку мужчина опасен и может оказать сопротивление при задержании, следком просит не принимать собственных мер к его задержанию, а незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Всех кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просьба сообщить по телефонам 02, 8 (342) 249−54−55, 271−85−85. Анонимность и безопасность гарантируется.

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