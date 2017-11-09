В Сочи приставы вернули матери грудного ребенка, похищенного отцом

В Адлерский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю обратилась жительница Нижнего Новгорода. Женщина предъявила исполнительный лист, выданный нижегородским Ленинским районным судом об определении места жительства ребёнка. Маленького мальчика забрал и незаконно увез в Сочи родной отец.

У женщины имелась информация о предположительном местонахождении супруга, по этому адресу выехали приставы. К исполнительным действиям был также привлечен участковый уполномоченный полиции.