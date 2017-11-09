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17:20 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области под резиденцией Президента разрушается склон

Под резиденцией Президента в Калининградской области разрушается склон. Фото опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Сейчас земля за променадом проваливается, ямы достигают нескольких метров в глубину. Местные жители говорят, что берег за променадом размывает уже лет шесть. Чиновники обратили на это внимание, когда уже поехал склон.

В марте в ГБУ КО «Балтберегозащита» журналистам «АиФ-Калининград» сообщили, что произошло повреждение плит променада. Из-за их недостаточного заглубления прибой проникает сквозь подпорную стенку сооружения и размывает берег. Очевидно, очередной «сход» могли спровоцировать продолжавшиеся несколько недель дожди.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что государственная резиденция в Пионерском занимает участок в 48 гектаров. С возведением резиденции городской променад увеличился до полутора километров, появился новый пляж.

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