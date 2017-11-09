В Калининградской области под резиденцией Президента разрушается склон
Под резиденцией Президента в Калининградской области разрушается склон. Фото опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Под резиденцией Президента в Калининградской области разрушается склон. Фото опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Сейчас земля за променадом проваливается, ямы достигают нескольких метров в глубину. Местные жители говорят, что берег за променадом размывает уже лет шесть. Чиновники обратили на это внимание, когда уже поехал склон.
В марте в ГБУ КО «Балтберегозащита» журналистам «АиФ-Калининград» сообщили, что произошло повреждение плит променада.
Напомним, что государственная резиденция в Пионерском занимает участок в 48 гектаров. С возведением резиденции городской променад увеличился до полутора километров, появился новый пляж.