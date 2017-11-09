Участники ДТП под Ярославлем были застрахованы, рассказали в «Яроблтуре»

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» вблизи населенного пункта Деболовское.
Автобус совершал тур по Золотому кольцу, организованный «Яроблтуром». В автобусе находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — были госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу. Шофер автобуса позже скончался.
«Пассажиры и водитель были застрахованы», — сказала собеседница агентства.
Как пояснил РИА Новости ведущий специалист «Яроблтура» Алексей Кашников, компания поможет с транспортировкой туристов из Екатеринбурга, которые находились в попавшем в ДТП автобусе.