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12:08 (мск), источник: НИА Самара

Самарский таможенник отказался от взятки

Деньги предназначались за непроведение таможенного досмотра контрафакта.

В конце октября в Большечерниговском районе Самарской области был пресечен факт дачи взятки таможеннику при осуществлении им должностных обязанностей в рамках работы мобильной группы.

Водитель грузового автомобиля, гражданин Республики Казахстан, перевозивший товары народного потребления с признаками контрафактности, предложил взятку таможеннику в размере 5 000 руб. за непроведение таможенного досмотра и дальнейший беспрепятственный проезд. О факте склонения к совершению коррупционного правонарушения таможенник незамедлительно сообщил в отдел по противодействию коррупции и уведомил начальника таможни.

В отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело.
По результатам проведенного таможенного досмотра было выявлено более 5 тыс. единиц продукции с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

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