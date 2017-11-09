Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В обход Суэца- новый коридор РФ «оживает» к досаде прибалтов
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Россия объяснила отказ выдать Украине экс-главу "Беркута"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Из-за инцидента в Европе стали недоступны сайты российских СМИ
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Комбат Филин назвал точные сроки "возвращения" Крыма и Донбасса
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
11:06 (мск), источник: РИА Новости

МВД уволило руководителей полковника Захарченко

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Руководители скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко уволены, заявил глава министерства Владимир Колокольцев в эфире «Россия 24».

Источник: РИА Новости
Читайте также
Отдыхать красиво: где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья

«У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных… Его руководители (полковника Захарченко) пострадали, они были уволены», — сказал Колокольцев, не уточняя имен.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как достоянием общественности стало обнаружение в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Захарченко использовал квартиру матери как банковское хранилище
Во время загрузки произошла ошибка.
5 ноября© Ньюстюб
19 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Техасе бойня в церкви унесла жизни 26 человек
В Латвию пришла беда, откуда не ждали
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации детей
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
СК возбудил второе дело по ДТП с автобусом под Ярославлем
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь