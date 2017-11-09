МВД уволило руководителей полковника Захарченко
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Руководители скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко уволены, заявил глава министерства Владимир Колокольцев в эфире «Россия 24».
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Руководители скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко уволены, заявил глава министерства Владимир Колокольцев в эфире «Россия 24».
«У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных… Его руководители (полковника Захарченко) пострадали, они были уволены», — сказал Колокольцев, не уточняя имен.
Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в
Огромный резонанс дело получило после того, как достоянием общественности стало обнаружение в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.