МВД уволило руководителей полковника Захарченко

Источник: РИА Новости

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«У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных… Его руководители (полковника Захарченко) пострадали, они были уволены», — сказал Колокольцев, не уточняя имен.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.