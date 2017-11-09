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12:11 (мск), источник: Newslab.ru

Трое красноярцев с петардами и ножами хотели устроить массовые беспорядки в Москве

Мужчин задержали в начале ноября в поезде около Ачинска.

Источник: РИА "Новости"

Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к массовым беспорядкам в отношении трех жителей Красноярского края. Все они были членами движения «Артподготовка», которое 26 октября Красноярский краевой суд признал незаконным.

Троих мужчин задержали в начале ноября в поезде около Ачинска. По предварительной версии следствия, организатором задержанной группы из трех человек был 44-летний красноярец. Узнав о планирующихся 5 ноября в Москве беспорядках, мужчина написал двум своим знакомым — 18-летнему красноярцу и 39-летнему жителю Емельяново — письма с предложением присоединиться к акции. Сообщения он отправил по электронной почте.

Через некоторое время мужчины встретились в краевом центре и договорились о поездке. Для этого они изготовили самодельные петарды, нашли ножи, а также купили специальную одежду и средства первой медицинской помощи. Добраться до столицы мужчины планировали на поезде — сначала до Екатеринбурга, а затем до Москвы. Однако около Ачинска их задержали сотрудники ФСБ и краевой полиции.

В отношении старшего из мужчин возбудили уголовное дело по ч. 1. 1 ст. 212 УК РФ (склонение к массовым беспорядкам). Двух его знакомых обвиняют в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ).

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