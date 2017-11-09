Женщина пострадала при столкновении иномарок в Аксае
40-летняя женщина пострадала при столкновении иномарок в Аксае.
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40-летняя женщина пострадала при столкновении иномарок в Аксае.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 8 ноября около 13.00 на улице Шевченко.
По предварительным данным, автомобиль Kia Cerato при повороте на улицу Садовую столкнулся со встречной Toyota Land Cruiser.
В результате ДТП пассажирка Toyota с травмами доставлена в больницу.
Полиция проводит проверку по факту аварии.