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13:02 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Женщина пострадала при столкновении иномарок в Аксае

40-летняя женщина пострадала при столкновении иномарок в Аксае.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 8 ноября около 13.00 на улице Шевченко.

По предварительным данным, автомобиль Kia Cerato при повороте на улицу Садовую столкнулся со встречной Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП пассажирка Toyota с травмами доставлена в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

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