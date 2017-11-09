Женщина пострадала при столкновении иномарок в Аксае

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 8 ноября около 13.00 на улице Шевченко.

По предварительным данным, автомобиль Kia Cerato при повороте на улицу Садовую столкнулся со встречной Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП пассажирка Toyota с травмами доставлена в больницу.