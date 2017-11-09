Татарстан на седьмом месте по уровню преступности в ПФО

«Во всех крупных регионах, таких как Самарская область, Нижегородская область, Башкортостан, Пермь — у них уровень преступности выше. У некоторых даже гораздо выше. Если у нас уровень преступности: до 900 преступлений на 100 000 населения, то у них доходит до 1200 на это же количество населения. Во-первых, традиционно наша республика — экономически развитый регион, уровень жизни у нас гораздо лучше, чем в некоторых других регионах. Есть рабочие места, люди заняты — это тоже здорово влияет на уровень преступности и на снижение преступности в целом», — поделился замначальника полиции по оперативной работе МВД РТ.