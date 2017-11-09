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11:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан на седьмом месте по уровню преступности в ПФО

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). По уровню преступности в Приволжском федеральном округе Татарстан находится на седьмом месте, об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД РТ Павел Серов.

Источник: ИА Татар-информ

«Во всех крупных регионах, таких как Самарская область, Нижегородская область, Башкортостан, Пермь — у них уровень преступности выше. У некоторых даже гораздо выше. Если у нас уровень преступности: до 900 преступлений на 100 000 населения, то у них доходит до 1200 на это же количество населения. Во-первых, традиционно наша республика — экономически развитый регион, уровень жизни у нас гораздо лучше, чем в некоторых других регионах. Есть рабочие места, люди заняты — это тоже здорово влияет на уровень преступности и на снижение преступности в целом», — поделился замначальника полиции по оперативной работе МВД РТ.

В этом году, по словам Павла Серова, снизилось количество убийств, изнасилований, причинений тяжкого вреда здоровью. Полную версию интервью с заместителем начальника полиции по оперативной работе МВД РТ читайте по ссылке.

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