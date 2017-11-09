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11:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

До смерти избивший товарища доской воронежец пойдет под суд

Житель Воронежа пойдет под суд за убийство 41-летнего товарища, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 9 ноября. Мужчина избил своего знакомого доской.

Источник: РИА "Воронеж"

Инцидент произошел 13 марта 2017 года в квартире многоэтажного жилого дома по улице Артамонова. Между 34-летним и 41-летним знакомыми завязался конфликт. Один из мужчин начал избивать оппонента руками и доской. Потерпевшего доставили в больницу со множеством повреждений. Смерть его наступила в результате черепно-мозговой травмы.

На предварительном следствии 34-летний воронежец вину признал частично. Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) направили в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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