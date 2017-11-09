До смерти избивший товарища доской воронежец пойдет под суд
Житель Воронежа пойдет под суд за убийство 41-летнего товарища, сообщила
Житель Воронежа пойдет под суд за убийство 41-летнего товарища, сообщила
Инцидент произошел 13 марта 2017 года в квартире многоэтажного жилого дома по улице Артамонова. Между 34-летним и 41-летним знакомыми завязался конфликт. Один из мужчин начал избивать оппонента руками и доской. Потерпевшего доставили в больницу со множеством повреждений. Смерть его наступила в результате
На предварительном следствии 34-летний воронежец вину признал частично. Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) направили в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.