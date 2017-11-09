Автобус с военнослужащими попал в аварию под Свислочью

ДТП с участием автобуса, в котором находились военнослужащие одной из частей Брестского гарнизона, произошло сегодня около Свислочи в районе восьми часов утра. Водитель, гражданский специалист с тридцатилетним стажем, не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

Как рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко, в автобусе находился 21 человек. Военнослужащие из Бреста направлялись на плановые мероприятия в Гродно. Все они были доставлены в районную больницу. После врачебного осмотра десять человек госпитализированы.

«Никто из пострадавших на момент поступления в реанимационных мероприятиях не нуждался. У четверых выявлены переломы различной локализации, но серьезной угрозы здоровью нет», — приводит сайт газеты слова главного врача Свислочской ЦРБ Ильи Турко.