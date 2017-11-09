СК возбудил второе уголовное дело по ДТП с автобусом в Ярославской области
Возбуждено уголовное дело в отношении
Возбуждено уголовное дело в отношении
Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. По ее словам, председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность перевозчика.
«Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела всесторонне изучить причины и обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) перевозчика, а также должностных лиц, ответственных за безопасность детей при организации экскурсионной поездки», — приводит ТАСС слова Петренко.
Как сообщал портал iz.ru, ранее в рамках возбужденного в связи с этой же аварией уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, был задержан водитель столкнувшегося с автобусом грузовика.
Школьный экскурсионный автобус столкнулся с грузовым прицепом на трассе в Ярославской области 8 ноября. На момент аварии в салоне находились 44 человека, в том числе 38 детей.
В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе 15 детей в возрасте от 13 до 17 лет. Водитель автобуса позднее скончался в больнице от полученных травм.