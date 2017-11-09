СК возбудил второе уголовное дело по ДТП с автобусом в Ярославской области

Источник: МЧС России по Ярославской области

Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. По ее словам, председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность перевозчика.

«Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела всесторонне изучить причины и обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) перевозчика, а также должностных лиц, ответственных за безопасность детей при организации экскурсионной поездки», — приводит ТАСС слова Петренко.

Агентство отмечает, что дело открыто по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также Под Ярославлем в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек

Как сообщал портал iz.ru, ранее в рамках возбужденного в связи с этой же аварией уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, был задержан водитель столкнувшегося с автобусом грузовика.

Школьный экскурсионный автобус столкнулся с грузовым прицепом на трассе в Ярославской области 8 ноября. На момент аварии в салоне находились 44 человека, в том числе 38 детей.