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11:56 (мск), источник: Известия

СК возбудил второе уголовное дело по ДТП с автобусом в Ярославской области

Возбуждено уголовное дело в отношении компании-перевозчика, осуществлявшей рейс экскурсионного автобуса, который попал в ДТП в Ярославской области.

Источник: МЧС России по Ярославской области

Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. По ее словам, председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность перевозчика.

«Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела всесторонне изучить причины и обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) перевозчика, а также должностных лиц, ответственных за безопасность детей при организации экскурсионной поездки», — приводит ТАСС слова Петренко.

Агентство отмечает, что дело открыто по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Как сообщал портал iz.ru, ранее в рамках возбужденного в связи с этой же аварией уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, был задержан водитель столкнувшегося с автобусом грузовика.

Школьный экскурсионный автобус столкнулся с грузовым прицепом на трассе в Ярославской области 8 ноября. На момент аварии в салоне находились 44 человека, в том числе 38 детей.

В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе 15 детей в возрасте от 13 до 17 лет. Водитель автобуса позднее скончался в больнице от полученных травм.

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