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11:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге произошла массовая драка из-за парковки

У автовокзала.

Днем 8 ноября 2017 года в Екатеринбурге на улице Циолковского произошла массовая драка. Участники потасовки делили парковку. Ситуацию «Уралинформбюро» прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых:

«Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии в Екатеринбурге доставлена в ОВД группа граждан в возрасте от 20 до 35 лет, подозреваемых в вымогательстве с автолюбителей денежных средств за незаконную парковку.

С заявлением об этом в ОБОП обратились представители коммерческого предприятия, на территории которого злоумышленники организовали незаконный бизнес, самовольно захватив арендуемый компанией земельный участок на улице Сурикова. У сыщиков имелась оперативная информация, что все «хозяева» участка спортивного телосложения и могли иметь при себе огнестрельное оружие.

Когда 8 ноября на место нелегальной стоянки прибыли истинные владельцы земельного участка, в их адрес сначала стали поступать угрозы, а затем по отношению к ним было применено насилие. Именно в этот момент и нагрянули силовики. Молодые люди попытались оказать сопротивление и ретироваться, но им этого не позволили. В воздух бойцами СОБР было сделано несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. В дежурную часть для разбирательства полиция доставила несколько человек.

В действиях задержанных лиц специалисты усматривают признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 163 (вымогательство), 179 (принуждение к совершению сделки), 330 (самоуправство) УК РФ. В настоящее время осуществляются дальнейшие проверочные мероприятия, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства случившегося. По итогам начавшейся проверки следственные органы полиции примут соответствующее процессуальное решение.

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