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11:50 (мск), источник: Uralpress.ru

Пожарные Верхнего Уфалея не смогли подъехать к горящему дому

Пожарные Верхнего Уфалея (Челябинская область) не смогли подъехать к горящему дому: бетонные ограждения преграждали путь спасателям и спецтехнике.

Пожар начался 8 ноября в половине одиннадцатого вечера, когда семья из четырех человек уже легла спать.

По предварительной версии возгорание в однокомнатной квартире началось в результате неосторожности при курении. Помимо этого, не исключена вероятность того, что взрослые употребляли спиртные напитки. В этом плане семья считается не совсем благополучной.

Пожарные были на месте через пять минут.

«В это время один из жильцов третьего этажа сумел попасть в квартиру, где уже было сильное задымление. Мужчина сумел сориентироваться, начал кричать и услышал голос ребенка, лежащего на кровати. Он схватил девочку и вынес ее из горящего помещения. Смельчаком оказался Игорь Цыганов, атаман местного казачества. Не дожидаясь кареты скорой помощи, мужчина отвёз пострадавшего ребёнка в городскую больницу», — сообщили в пресс-службе МЧСМ России по Челябинске.

В ходе разведки пожарные обнаружили хозяйку жилого помещения без признаков жизни, а также пожилую женщину, получившую очень серьёзные ожоги. Также находившийся в квартире мужчина пришел в себя, разбил окно и повис на подоконнике.

«В очередной раз следует констатировать проблему проезда пожарной спецтехники внутри дворовой территории: из-за бетонных ограждений-полусфер, преградивших путь спасателям, автомобиль пожарной охраны не смог подъехать непосредственно к подъезду. Пожарным пришлось эвакуировать пострадавшего по трёхколенной лестнице, что представляет собой большую сложность. Ещё троих жильцов эвакуировали на улицу по маршевым лестницам, предварительно защитив органы дыхания людей спасательными устройствами», — сообщили в МЧС.

В связи с произошедшим в Верхнем Уфалее резонансным происшествием на 10 ноября в местной администрации запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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