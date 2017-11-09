Пожарные Верхнего Уфалея не смогли подъехать к горящему дому
Пожарные Верхнего Уфалея (Челябинская область) не смогли подъехать к горящему дому: бетонные ограждения преграждали путь спасателям и спецтехнике.
Пожарные Верхнего Уфалея (Челябинская область) не смогли подъехать к горящему дому: бетонные ограждения преграждали путь спасателям и спецтехнике.
Пожар начался 8 ноября в половине одиннадцатого вечера, когда семья из четырех человек уже легла спать.
По предварительной версии возгорание в однокомнатной квартире началось в результате неосторожности при курении. Помимо этого, не исключена вероятность того, что взрослые употребляли спиртные напитки. В этом плане семья считается не совсем благополучной.
Пожарные были на месте через пять минут.
«В это время один из жильцов третьего этажа сумел попасть в квартиру, где уже было сильное задымление. Мужчина сумел сориентироваться, начал кричать и услышал голос ребенка, лежащего на кровати. Он схватил девочку и вынес ее из горящего помещения. Смельчаком оказался Игорь Цыганов, атаман местного казачества. Не дожидаясь кареты скорой помощи, мужчина отвёз пострадавшего ребёнка в городскую больницу», — сообщили в
В ходе разведки пожарные обнаружили хозяйку жилого помещения без признаков жизни, а также пожилую женщину, получившую очень серьёзные ожоги. Также находившийся в квартире мужчина пришел в себя, разбил окно и повис на подоконнике.
«В очередной раз следует констатировать проблему проезда пожарной спецтехники внутри дворовой территории:
В связи с произошедшим в Верхнем Уфалее резонансным происшествием на 10 ноября в местной администрации запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.