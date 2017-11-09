В Крыму бармен обокрал бывшего работодателя на полмиллиона рублей

Со слов подозреваемого, после увольнения у него остались ключи от заведения. Ночью, после закрытия бара, он открыл двери, отключил сигнализацию и забрал из кассы 500 тысяч рублей.
После этого злоумышленник вызвал такси и выехал за пределы Крыма. Спустя некоторое время, потратив большую часть чужих денег, он вернулся на полуостров.
В ходе осмотра домовладения задержанного полицейские выявили и изъяли остальную часть похищенных денег.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Бывшему бармену грозит до пяти лет тюрьмы.