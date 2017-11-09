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11:40 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму бармен обокрал бывшего работодателя на полмиллиона рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 21-летнего жителя Симферополя по подозрению в краже крупной суммы денег из кассы кафе, в котором молодой человек раньше работал барменом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Со слов подозреваемого, после увольнения у него остались ключи от заведения. Ночью, после закрытия бара, он открыл двери, отключил сигнализацию и забрал из кассы 500 тысяч рублей.

После этого злоумышленник вызвал такси и выехал за пределы Крыма. Спустя некоторое время, потратив большую часть чужих денег, он вернулся на полуостров.

В ходе осмотра домовладения задержанного полицейские выявили и изъяли остальную часть похищенных денег.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Бывшему бармену грозит до пяти лет тюрьмы.

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