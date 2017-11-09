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16:51 (мск), источник: Новая Кубань

Случайный пассажир обокрал водителя и умудрился потерять наличку

Житель Усть-Лабинского района запомнил приметы обидчика и пошел в полицию.

Краснодар. 9 ноября — Новая Кубань. Мужчина подвозил на своей машине незнакомого гражданина. При этом в салоне авто у него хранились деньги.

Водитель высадил пассажира в станице Ладожской. Тот отправился по своим делам. А кубанец обнаружил пропажу денег. Пришлось идти в полицию.

Мужчина хорошо запомнил пассажира.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать гражданина по составленной ориентировке. Он находился в в станице Ладожской. Вором оказался 28-летний житель Тюменской области. Молодой человек пояснил, что умудрился потерять украденные деньги по дороге домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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