Случайный пассажир обокрал водителя и умудрился потерять наличку

Краснодар. 9 ноября — Новая Кубань. Мужчина подвозил на своей машине незнакомого гражданина. При этом в салоне авто у него хранились деньги.

Водитель высадил пассажира в станице Ладожской. Тот отправился по своим делам. А кубанец обнаружил пропажу денег. Пришлось идти в полицию.

Мужчина хорошо запомнил пассажира.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать гражданина по составленной ориентировке. Он находился в в станице Ладожской. Вором оказался 28-летний житель Тюменской области. Молодой человек пояснил, что умудрился потерять украденные деньги по дороге домой.