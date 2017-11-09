Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В обход Суэца- новый коридор РФ «оживает» к досаде прибалтов
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
СМИ: В обход Суэца - новый коридор РФ принесет убытки прибалтам
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
11:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде в автобусе из-за резкого торможения упали две женщины

Пассажирка и кондуктор упали в автобусе № 25 в Центральном районе Волгограда в результате экстренного торможения общественного транспорта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел утром 8 октября. 37-летний водитель «ЛиАЗ» ехал по улице Рокоссовского со стороны улицы Ткачева в сторону улицы Хиросимы. Напротив дома № 48д при экстренном торможении он допустил падение в салоне автобуса 54-летней кондуктора и 25-летней пассажирки.

В результате ДТП обе женщины с травмами были доставлены в больницу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации детей
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
СК возбудил второе дело по ДТП с автобусом под Ярославлем
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь