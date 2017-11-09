В Волгограде в автобусе из-за резкого торможения упали две женщины

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел утром 8 октября. 37-летний водитель «ЛиАЗ» ехал по улице Рокоссовского со стороны улицы Ткачева в сторону улицы Хиросимы. Напротив дома № 48д при экстренном торможении он допустил падение в салоне автобуса 54-летней кондуктора и 25-летней пассажирки.