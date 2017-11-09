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12:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский облсуд отправил шансонье в тюрьму на 16 лет за убийство 1,5-годовалой девочки

Семён Ланцет до последнего настаивал на версии, что малышку забила мать.

Воронежский облсуд в четверг, 9 ноября, вынес приговор по громкому делу об убийстве 1,5-годовалой девочки. В наказание её отчим Семён Ланцет, сочинитель и исполнитель шансона, получил 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщила гособвинитель прокуратуры Воронежской области Анна Зяблова. Суд признал Ланцета виновным в истязании и убийстве беспомощного ребёнка. Сам подсудимый обвинил в смерти малышки её мать, объясняя, что взял вину любимой женщина на себя из-за её беременности.

Как установил суд, девочка погибла от рук отчима 10 июня 2016 года. Согласно обвинению, испытывая к девочке неприязнь и нетерпимость, Ланцет систематически с 5 по 9 июня избивал её. Утром 10 июня Ланцет посадил ребёнка на горшок. Девочка начала плакать, брыкаться. Ланцет положил её на колени и, пользуясь беспомощностью малышки, пять раз ударил малышку рукой ладонью по попе и дважды ремнём.

Девочка стала вялой и начала закатывать глаза. Когда мать дала воды, ей ненадолго стало лучше, но потом малышка потеряла сознание. К тому времени, как в квартиру на улице Волжская Воронежа приехала «скорая», девочка была мертва.

Эксперты нашли на теле малышки 120 травм и кровоподтёков. Девочка умерла во время избиения от разрыва сердца.

Подсудимый Семён Ланцет в смерти падчерицы обвинил маму девочки, заявив, что взял поначалу вину на себя, так как хотел защитить любимую беременную женщину. Но позже от признаний своих отказался. Адвокат Яна Овчинникова поддержала своего подзащитного, отметив, что его вина в преступление не доказана, а поведение матери ребёнка, позволявшим бить его, выглядит как минимум странным. При этом Ланцет и его защитник в случае обвинительного приговора попросили смягчить ему статью.

— То, что ребёнок умер от действий Ланцета, мать узнала от следователя. До того, как следователь рассказал, она вообще думала, что у ребёнка был приступ эпилепсии или стало плохо с сердцем, — рассказала Яна Овчинникова. — Получается, в течение пяти дней девочку сильно избивали, а мать на это спокойно смотрела и никак не реагировала? Что мешало, видя такое отношение, взять ребёнка и уйти? Нельзя представить, что любящая мать спокойно будет смотреть как избивают её ребенка и ничего не предпринимать. Можно предположить, что она психически нездорова, или сама наносила телесные повреждения ребенку. Как еще объяснить её поведение? — недоумевала Яна Овчинникова.

Ланцет заявил в суде, что «дело полностью сфальсифицировали», воспользовавшись его порывом защитить любимую женщину.

— Нарисовали 105-ю. А где умысел на убийство? Его нет. Конечно, я этого не делал. Но даже если суд мне не верит, я прошу судить меня по факту. И смотреть по материалам дела, там цели убийства никакого не было. Прошу учесть, что я пытался реанимировать ребёнка, вызывал «скорую». Деваться некуда, бежать некуда, раз такой красивый расклад по делу есть. Готов понести наказание, но не такое суровое, — обратился к суду Ланцет.

Рассмотрев все обстоятельства, доказательства, суд принял позицию обвинения. В прениях гособвинитель Владимир Любых опровергал слова Ланцета.

— Версия подсудимого о самооговоре под воздействием сотрудников полиции и следователя и о том, что он якобы спасал мать ребёнка, не нашла подтверждения. Считаю её несостоятельной и продиктованной стремлением избежать ответственности или смягчить ей, — отметил Владимир Любых. — Трудно представить, чтобы родная мать могла так цинично и жестоко избивать своего ребёнка, которого несмотря на попустительство и антисанитарию в квартиру, она всё-таки любила.

В итоге Семёна Ланцета отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Оказавшись за решёткой шансонье продолжает сочинять песни о судьбе арестантов, теперь уже основываясь на собственном опыте. Мать девочки после её смерти начала жизнь с чистого листа, в очередной раз.

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