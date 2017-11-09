Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В обход Суэца- новый коридор РФ «оживает» к досаде прибалтов
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Из-за инцидента в Европе стали недоступны сайты российских СМИ
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: В обход Суэца - новый коридор РФ принесет убытки прибалтам
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Эксперты США заявили, что многие хотят приобрести “Буратино” РФ
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
11:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пенсионерка в Ленинском районе Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство бывшего сожителя

Пенсионерка из Ленинского района Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство бывшего сожителя. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 9 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, днем 8 ноября в квартире на ул. Грекова в ходе ссоры между хозяйкой и ее бывшем сожителем, который приходил к ней в гости, пенсионерка ударила его ножом в живот. Пострадавший госпитализирован и ему своевременно оказана квалифицированная медпомощь.

Подозреваемая созналась в содеянном, при этом заявив, что убивать мужчину она не желала. Причиной ссоры, предположительно, стала просьба 47-летнего гостя дать ему на проезд 28 рублей.

Уголовное дело в отношении 75-летней женщины возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации детей
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
СК возбудил второе дело по ДТП с автобусом под Ярославлем
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь