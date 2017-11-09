Пенсионерка в Ленинском районе Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство бывшего сожителя

Согласно информации, днем 8 ноября в квартире на ул. Грекова в ходе ссоры между хозяйкой и ее бывшем сожителем, который приходил к ней в гости, пенсионерка ударила его ножом в живот. Пострадавший госпитализирован и ему своевременно оказана квалифицированная медпомощь.