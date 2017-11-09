Пенсионерка в Ленинском районе Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство бывшего сожителя
Пенсионерка из Ленинского района Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство бывшего сожителя. Об этом
Пенсионерка из Ленинского района Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство бывшего сожителя. Об этом
Согласно информации, днем 8 ноября в квартире на ул. Грекова в ходе ссоры между хозяйкой и ее бывшем сожителем, который приходил к ней в гости, пенсионерка ударила его ножом в живот. Пострадавший госпитализирован и ему своевременно оказана квалифицированная медпомощь.
Подозреваемая созналась в содеянном, при этом заявив, что убивать мужчину она не желала. Причиной ссоры, предположительно, стала просьба 47-летнего гостя дать ему на проезд 28 рублей.
Уголовное дело в отношении 75-летней женщины возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.