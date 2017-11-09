Спасите наши души: 20 семей все еще проживают в разваливающемся общежитии бывшего ИВВАИУ

Источник: IrkutskMedia.ru

Власти города и уполномоченный по правам человека в Иркутской области регулярно обращались в Минобороны РФ в защиту прав жильцов общежития на территории бывшего ИВВАИУ. Обращения связаны с поступлением коллективной жалобы на то, что в помещении неблагоприятные и небезопасные условия проживания. Жителей также предлагали переселить в соседнее общежитие.

«Письмом департамента имущественных отношений министерства обороны Российской Федерации от 17 апреля 2015 года, адресованным министерству имущественным отношений Иркутской области, сообщается об организации мероприятий по подготовке проекта приказа заместителя министра обороны Российской Федерации о передаче объектов жилого фонда и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Иркутска, в муниципальную собственность. Однако до настоящего времени такой приказ в адрес министерства имущественных отношений Иркутской области не поступил. В распоряжении министерства обороны Российской Федерации имеется информация о том, что указанное здание находится в аварийном состоянии, более того, оно является непригодном для эксплуатации в зимних условиях», — отметил уполномоченный в своем обращении уполномоченного по правам человека Валерия Лукина.

Ответ от министерства обороны РФ так и не был получен.

— Отопление, вода, электричество есть. Живет восемь лет. Переселять нас никто не собирается — кому мы нужны. Власти нам ничего не обещают. Проблем с отоплением нет. Согласны платить за обслуживание, но реквизитов у нас нет. Наоборот, говорят, что мы здесь незаконно проживаем. Хотя договоры у нас у всех есть, с ИВАТУ заключали еще. А так как его с 2009 года не стало, то мы незаконно проживаем. Затем договоры перезаключались, но я, например, не успела это сделать. Стараемся справляться своими силами. Выгонять алкашей, бичей. Это проблему не решит 100%, — сказала жительница общежития Ирина.

«Заложники» ситуации уже не верят, что им помогут. Каждый день они ждут, что к ним придут судебные приставы и выселят их на улицу. У многих есть запасной вариант — переехать жить к дальним родственникам, но что делать тем, кому некуда пойти? Но как и год назад, и несколько лет до этого, решение было одно — договариваться с Минобороны РФ, но они далеко, в Москве, и им, видимо, все равно, что где-то в Иркутске два десятка семей живут в нечеловеческих условиях в этом «филиале ада».