Крупный пожар в Мурино локализован

Как сообщает региональное управление МЧС, пожар, которому пришлось присвоить повышенный номер сложности 1-бис, был локализован к 11 часам утра 9 ноября. По адресу: станция Мурино, 7, горели два ангара — одноэтажный, 10 на 40 метров, и двухэтажный, 10 на 15. С огнем боролись 54 спасателя.