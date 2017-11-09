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12:03 (мск), источник: Фонтанка

Крупный пожар в Мурино локализован

Пламя от двух горящих ангаров возле железнодорожной станции Мурино в Красногвардейском районе Петербурга локализовано.

Как сообщает региональное управление МЧС, пожар, которому пришлось присвоить повышенный номер сложности 1-бис, был локализован к 11 часам утра 9 ноября. По адресу: станция Мурино, 7, горели два ангара — одноэтажный, 10 на 40 метров, и двухэтажный, 10 на 15. С огнем боролись 54 спасателя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает МЧС, внутри складов находились заготовки бетонных лестниц и газовые баллоны. Из-за проблем с водой пожарным пришлось пользоваться автоцистернами и прокладывать магистральные линии. На месте работает передвижная химико-радиометрической лаборатория.

Напомним, пожар начался около десяти утра. Погибших или пострадавших, по информации МЧС, нет.

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