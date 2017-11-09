В Гулькевичском районе попался серийный угонщик, не умеющий водить

Краснодар. 9 ноября — Новая Кубань. Житель Гулькевичского района странным образом тренировался управлять транспортными средствами. Он угонял чужие, чтобы покататься. За месяц парень похитил 2 авто и один скутер. При этом он не справился с управлением автомобилями и в обоих случаях попал в аварии, разбив машины.



Попался молодой кубанец после совершения четвертого угона.



В отдел полиции обратился житель Гулькевичского района. Вечером он поставил машину возле дома, а утром обнаружил, что она пропала.



На подозреваемого составили ориентировку и задержали.



Тогда и всплыли все подробности его бурной преступной деятельности.



В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщают, что санкции ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», по которой возбуждено дело, предусматривают до 5 лет лишения свободы.