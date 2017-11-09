В Гулькевичском районе попался серийный угонщик, не умеющий водить
24-летний парень пытался прокатиться на трех машинах и скутере, но дважды попал в аварию.
24-летний парень пытался прокатиться на трех машинах и скутере, но дважды попал в аварию.
Краснодар. 9 ноября — Новая Кубань. Житель Гулькевичского района странным образом тренировался управлять транспортными средствами. Он угонял чужие, чтобы покататься. За месяц парень похитил 2 авто и один скутер. При этом он не справился с управлением автомобилями и в обоих случаях попал в аварии, разбив машины.
Попался молодой кубанец после совершения четвертого угона.
В отдел полиции обратился житель Гулькевичского района. Вечером он поставил машину возле дома, а утром обнаружил, что она пропала.
На подозреваемого составили ориентировку и задержали.
Тогда и всплыли все подробности его бурной преступной деятельности.
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