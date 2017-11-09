Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алена Кравец "уничтожила" любовника-альфонса подруги на шоу
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Комбат Филин назвал точные сроки "возвращения" Крыма и Донбасса
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13:03 (мск), источник: Новая Кубань

В Гулькевичском районе попался серийный угонщик, не умеющий водить

24-летний парень пытался прокатиться на трех машинах и скутере, но дважды попал в аварию.

Краснодар. 9 ноября — Новая Кубань. Житель Гулькевичского района странным образом тренировался управлять транспортными средствами. Он угонял чужие, чтобы покататься. За месяц парень похитил 2 авто и один скутер. При этом он не справился с управлением автомобилями и в обоих случаях попал в аварии, разбив машины.

Попался молодой кубанец после совершения четвертого угона.

В отдел полиции обратился житель Гулькевичского района. Вечером он поставил машину возле дома, а утром обнаружил, что она пропала.

На подозреваемого составили ориентировку и задержали.

Тогда и всплыли все подробности его бурной преступной деятельности.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщают, что санкции ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», по которой возбуждено дело, предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Лионель Месси все-таки приедет в Краснодар
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
Сайты «Ведомостей», Znak.com и «Росбалта» оказались недоступны
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь