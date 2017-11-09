В Самаре молодой человек ограбил кулинарию

Нападение было совершено на одно из предприятий общественного питания в дневное время. Как установили стражи правопорядка, молодой человек 1993 года рождения открыто похитил из кассы организации 16 тысяч рублей. Хищению денег попыталась помешать работница общепита, но злоумышленник лишь оттолкнул женщину, после чего схватил денежные средства и выбежал из помещения.

Заявление о произошедшем инциденте поступило в полицию в тот же день. Работники торговой точки дали сотрудникам полиции подробное описание нападавшего. Записи с камер были просмотрены и изъяты, было возбуждено уголовное дело о грабеже.