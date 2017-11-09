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13:09 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре молодой человек ограбил кулинарию

На днях в Самаре сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, совершенном на улице Свободы.

Нападение было совершено на одно из предприятий общественного питания в дневное время. Как установили стражи правопорядка, молодой человек 1993 года рождения открыто похитил из кассы организации 16 тысяч рублей. Хищению денег попыталась помешать работница общепита, но злоумышленник лишь оттолкнул женщину, после чего схватил денежные средства и выбежал из помещения.

Заявление о произошедшем инциденте поступило в полицию в тот же день. Работники торговой точки дали сотрудникам полиции подробное описание нападавшего. Записи с камер были просмотрены и изъяты, было возбуждено уголовное дело о грабеже.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению грабежа может быть причастен 24-летний молодой человек. Оперативники выяснили, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства на территории Самарской области. В результате проверки круга общения разыскиваемого полицейские выяснили адрес, где скрывался предполагаемый грабитель, и задержали его. В совершении преступления молодой человек сознался и пояснил, что похищенные деньги он потратил, сообщает облМВД.

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