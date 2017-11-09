Пострадавшие в ДТП под Ярославлем дети сказали, что были пристегнуты

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, организованный «Яроблтуром». В автобусе находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — были госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу. Шофер автобуса позже скончался.

«На вопрос Дмитрия Юрьевича, были ли они пристегнуты во время аварии, дети сказали, что были. Но в автобусах ремни безопасности низко по корпусу располагаются. Жизни им спасло то, что они были пристегнуты, но от травм не уберегло», — сказала собеседница агентства.