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13:34 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавшие в ДТП под Ярославлем дети сказали, что были пристегнуты

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области дети рассказали губернатору региона Дмитрию Миронову, что в момент аварии были пристегнуты, сообщила РИА Новости в четверг помощник первого зампреда областного правительства Ольга Силина.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, организованный «Яроблтуром». В автобусе находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — были госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу. Шофер автобуса позже скончался.

По словам Силиной, ярославский губернатор утром в четверг побывал в Ростовской больнице, где лежат пострадавшие дети.

«На вопрос Дмитрия Юрьевича, были ли они пристегнуты во время аварии, дети сказали, что были. Но в автобусах ремни безопасности низко по корпусу располагаются. Жизни им спасло то, что они были пристегнуты, но от травм не уберегло», — сказала собеседница агентства.

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