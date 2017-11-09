В Ташкенте задержаны оптовые поставщики психотропных препаратов

Источник: Sputnik

Как сообщил представитель силового ведомства, оперативники СНБ совместно с другими правоохранительными органами задержали с поличным при продаже 15 тысяч таблеток «Трамадола» за 24 миллиона сумов 32-летнего Хамдама Халикджанова и 49-летнего Уткира Исхакова. Оба правонарушителя являются уроженцами Ташкента, первый занимался частным извозом, а второй являлся сотрудником госпредприятия «Ташкент Сувсоз».

«В автомашине “Спарк” Халикджанова были обнаружены еще 1 тысяча таблеток “Трамадола”. В ходе опроса Исхаков сообщил, что данные препараты ввезены в республику из Казахстана объездными путями. Задержанные не смогли предоставить сертификаты и другие документы их легального ввоза в Узбекистан», — отметил сотрудник СНБ.

Еще одна сеть по распространению сильнодействующих препаратов была ликвидирована возле «Фарход дехкон бозори» (Фархадский дехканский рынок). В частности, оперативники задержали оптового поставщика, ранее неоднократно судимого безработного жителя Ташкента 25-летнего Мовланжона Исмоилова.

Также удалось взять и его подельников, занимавшихся распространением мелких партий препаратов — 20-летних Умара Усманова и ранее судимого Нуриддина Хасанова. Оба молодых человека являлись жителями Ташкента и временно нигде не работали. В результате личного осмотра у них было изъято 710 таблеток «Трамадола» и 2,2 миллиона сумов.

В ходе доследственных мероприятий они дали признательные показания о систематическом оптовом сбыте сильнодействующих препаратов мелким распространителям в Ташкенте.

«Другим поставщиком, задержанным в ходе рейдов, стал безработный уроженец Кашкадарьинской области, 33-летний Санжар Рузиев. В результате личного осмотра у него были изъяты 81 таблетка “Трамадол” и 200 тысяч сумов. В ходе опроса было установлено, что он отправляет товар из Ташкента в Самаркандскую, Джизакскую и Сурхандарьинскую области», — рассказал представитель СНБ.