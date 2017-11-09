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17:13 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде вынесли приговор обвиняемому в покушении на Игоря Рудникова

В четверг, 9 ноября, в Центральном районном суде Калининграда вынесли приговор Алексею Каширину, который обвиняется в покушении на депутата Игоря Рудникова. Об этом передаёт из зала суда корреспондент Клопс.Ru.

Источник: Клопс.ru

Каширина приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. После отбытия срока ему ограничат свободу ещё на год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течении 10 дней.

На последнем заседании по делу о нападении на Рудникова собралось около 15 человек. Большинство из них — его коллеги-журналисты и соратники.

Потерпевший по делу участвовать в процессе не смог, поскольку сам находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве 50 тыс. долларов у руководителя регионального СКР Виктора Леденева. Рудников не раз заявлял о том, что недоволен расследованием дела о покушении на него. Он требовал объединить материалы в отношении Каширина с уголовным делом, возбуждённым в отношении других подозреваемых участников покушения, и настаивал на переквалификации обвинения с ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство в составе группы по предварительному сговору») на более тяжкую ст. 277 УК РФ («Покушение на жизнь общественного и государственного деятеля»).

В марте 2016 года Рудников получил пять ударов ножом на выходе из кафе «Солянка» в Калининграде. 8 июня 2017 года Центральный районный суд приговорил обвиняемого по делу, бывшего питерского омоновца Алексея Каширина, к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Калининградский областной суд отменил этот приговор. Уголовное дело в отношении Каширина направили в Центральный районный суд для нового рассмотрения.

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