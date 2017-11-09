В Калининграде вынесли приговор обвиняемому в покушении на Игоря Рудникова

Источник: Клопс.ru

Каширина приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. После отбытия срока ему ограничат свободу ещё на год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течении 10 дней.

На последнем заседании по делу о нападении на Рудникова собралось около 15 человек. Большинство из них — его коллеги-журналисты и соратники.

Потерпевший по делу участвовать в процессе не смог, поскольку сам находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве 50 тыс. долларов у руководителя регионального СКР Виктора Леденева. Рудников не раз заявлял о том, что недоволен расследованием дела о покушении на него. Он требовал объединить материалы в отношении Каширина с уголовным делом, возбуждённым в отношении других подозреваемых участников покушения, и настаивал на переквалификации обвинения с ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство в составе группы по предварительному сговору») на более тяжкую ст. 277 УК РФ («Покушение на жизнь общественного и государственного деятеля»).