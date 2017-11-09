В Челябинске осудили свердловского бизнесмена за поставку труб по поддельным сертификатам и коммерческий подкуп

Обвиняемый, являясь директором свердловской фирмы, в 2015 году отправил на Челябинский трубопрокатный завод стальные трубы и направил копии сертификатов качества на данную продукцию, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Челябинский завод после получения продукции направил запрос о предоставлении сведений о подлинности предоставленных сертификатов качества. После проверки было установлено, что данные бумаги являются поддельными.

Свердловский бизнесмен, узнав, что его разоблачили, не захотел забирать обратно товар и терять свои деньги. Для этого в феврале прошлого года он незаконно передал сотруднику завода 100 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.