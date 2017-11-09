В Челябинске осудили свердловского бизнесмена за поставку труб по поддельным сертификатам и коммерческий подкуп
В Челябинске осудили жителя Екатеринбурга, который делал поставки стальных труб по поддельным сертификатам качества.
В Челябинске осудили жителя Екатеринбурга, который делал поставки стальных труб по поддельным сертификатам качества.
Обвиняемый, являясь директором свердловской фирмы, в 2015 году отправил на Челябинский трубопрокатный завод стальные трубы и направил копии сертификатов качества на данную продукцию, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Челябинский завод после получения продукции направил запрос о предоставлении сведений о подлинности предоставленных сертификатов качества. После проверки было установлено, что данные бумаги являются поддельными.
Свердловский бизнесмен, узнав, что его разоблачили, не захотел забирать обратно товар и терять свои деньги. Для этого в феврале прошлого года он незаконно передал сотруднику завода 100 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
«Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Изъятые денежные средства в сумме 100 тыс. рублей обращены судом в доход государства», — добавили в надзорном ведомстве.