В Зеленоградском районе в кювет вылетел грузовик
В Зеленоградском районе в четверг произошло ДТП участием грузовика.
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В Зеленоградском районе в четверг произошло ДТП участием грузовика.
Судя по фото, опубликованному очевидцем в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте», водитель крупногабаритной машины не справился с управлением, в результате она смяла отбойник и опрокинулась в кювет.
Как отмечает очевидец, это произошло по дороге на Янтарный перед поселком Шатрово.