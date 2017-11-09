Водитель без прав сбил 13-летнего ребёнка в Дзержинске Нижегородской области 8 ноября

ДТП произошло в 14:15 на пр. Ленина, 79. Согласно информации, 28-летний водитель автомобиля Cherry совершил наезд на ребёнка, переходящего проезжую часть перед близко идущим транспортом. По данным УГИБДД, водитель был лишен права управления транспортным средством. В результате ДТП 13-летний мальчик был госпитализирован.