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13:16 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Водитель без прав сбил 13-летнего ребёнка в Дзержинске Нижегородской области 8 ноября

Водитель без прав сбил 13-летнего ребёнка в Дзержинске Нижегородской области 8 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 14:15 на пр. Ленина, 79. Согласно информации, 28-летний водитель автомобиля Cherry совершил наезд на ребёнка, переходящего проезжую часть перед близко идущим транспортом. По данным УГИБДД, водитель был лишен права управления транспортным средством. В результате ДТП 13-летний мальчик был госпитализирован.

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