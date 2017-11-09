В Ивделе выясняют причину загрязнения воды в реках: вмешалась Татьяна Мерзлякова

По словам горожан, водоемы позеленели, а рыбы в них стало меньше, и это вызывает у них серьезные опасения. В связи с этим 6 ноября ивдельчане даже провели митинг, требуя от властей разобраться в ситуации.

Татьяна Мерзлякова: «Но мой визит в Ивдель вовсе не был связан с акцией протеста. Я считаю, что митинг — это больше политическая акция, чем экологическая. Кто-то там требовал снять главу, например. А для нас сейчас важна не политика, а экология: нужно выяснить причину загрязнения рек. И этим мы сейчас как раз занимаемся».

По ее словам, сигнал от местной жительницы о загрязнении рек в городе поступил в аппарат омбудсмена еще 9 октября.

Сотрудники ведомства, в свою очередь, обратились к городским властям с просьбой взять ситуацию под контроль и в Роспотребнадзор — там сейчас исследуют взятые на анализ пробы.

Татьяна Мерзлякова рассказывает, что также общалась с представителями УГМК — ряд местных жителей полагает, что загрязнение вод могла спровоцировать деятельность предприятия холдинга — «Святогора». Якобы на экологическую ситуацию повлияла разработка Ново-Шемурского карьера, считают некоторые, несмотря на то, что вода позеленела еще до того, как предприятие взялось за работу.

Кроме того, стоит отметить, что забор вод проводился еще в прошлом году, когда также имело место временное «позеленение». Проведенный тогда анализ показал, что вода безопасна для употребления, но в ней превышено содержание марганца и алюминия, к добыче которого, к слову, «Святогор» отношения не имеет.

По словам уполномоченного, УГМК сегодня готова помогать жителям в выяснении причин загрязнения воды и даже в случае необходимости предоставить экологам, специалистам Роспотребнадзора собственную лабораторию для исследования проб.