В Ивделе выясняют причину загрязнения воды в реках: вмешалась Татьяна Мерзлякова
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с жителями Ивделя, обеспокоенными загрязнением воды в местных реках.
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с жителями Ивделя, обеспокоенными загрязнением воды в местных реках.
По словам горожан, водоемы позеленели, а рыбы в них стало меньше, и это вызывает у них серьезные опасения. В связи с этим 6 ноября ивдельчане даже провели митинг, требуя от властей разобраться в ситуации.
Татьяна Мерзлякова: «Но мой визит в Ивдель вовсе не был связан с акцией протеста. Я считаю, что митинг — это больше политическая акция, чем экологическая.
По ее словам, сигнал от местной жительницы о загрязнении рек в городе поступил в аппарат омбудсмена еще 9 октября.
Сотрудники ведомства, в свою очередь, обратились к городским властям с просьбой взять ситуацию под контроль и в Роспотребнадзор — там сейчас исследуют взятые на анализ пробы.
Татьяна Мерзлякова рассказывает, что также общалась с представителями УГМК — ряд местных жителей полагает, что загрязнение вод могла спровоцировать деятельность предприятия холдинга — «Святогора». Якобы на экологическую ситуацию повлияла разработка
Кроме того, стоит отметить, что забор вод проводился еще в прошлом году, когда также имело место временное «позеленение». Проведенный тогда анализ показал, что вода безопасна для употребления, но в ней превышено содержание марганца и алюминия, к добыче которого, к слову, «Святогор» отношения не имеет.
По словам уполномоченного, УГМК сегодня готова помогать жителям в выяснении причин загрязнения воды и даже в случае необходимости предоставить экологам, специалистам Роспотребнадзора собственную лабораторию для исследования проб.
Татьяна Мерзлякова: «Мы знаем, что Ивдель привык к хорошей воде, и понимаем, как трепетно ханты относятся к чистоте природы. Поэтому мы будем искать правду, и бороться за экологию. Сейчас планируем в нашем ведомстве создать свою рабочую группу, ее специалисты будут взаимодействовать с контролирующими органами, с властью, и я обещаю, мы найдем и устраним причину загрязнения».