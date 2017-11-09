В Чайковском убит помощник бывшего главы города
ПЕРМЬ, 9 ноября, ФедералПресс. Убийство произошло в ночь на 8 ноября в развлекательном заведении «Диалог» на ул. Ленина, сообщает Chaiknews.ru со ссылкой на паблик «ВКонтакте» «Город Чайковский».
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ПЕРМЬ, 9 ноября, ФедералПресс. Убийство произошло в ночь на 8 ноября в развлекательном заведении «Диалог» на ул. Ленина, сообщает Chaiknews.ru со ссылкой на паблик «ВКонтакте» «Город Чайковский».
31-летний злоумышленник напал с ножом на некоего Дениса Г. Тот умер от полученных травм. Подозреваемый был задержан.
Следственный отдел ОМВД по Чайковскому району возбудил уголовное дело.
Как утверждает издание, убитый занимал должность общественного помощника