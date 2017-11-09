В Чайковском убит помощник бывшего главы города

ПЕРМЬ, 9 ноября, ФедералПресс. Убийство произошло в ночь на 8 ноября в развлекательном заведении «Диалог» на ул. Ленина, сообщает Chaiknews.ru со ссылкой на паблик «ВКонтакте» «Город Чайковский».