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13:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Чайковском убит помощник бывшего главы города

ПЕРМЬ, 9 ноября, ФедералПресс. Убийство произошло в ночь на 8 ноября в развлекательном заведении «Диалог» на ул. Ленина, сообщает Chaiknews.ru со ссылкой на паблик «ВКонтакте» «Город Чайковский».

31-летний злоумышленник напал с ножом на некоего Дениса Г. Тот умер от полученных травм. Подозреваемый был задержан.

Следственный отдел ОМВД по Чайковскому району возбудил уголовное дело.

Как утверждает издание, убитый занимал должность общественного помощника экс-главы города Игоря Андриива.

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