Сотруднику ДПС в Иркутска отказали в восстановлении в должности после инцидента с судьей
Иркутский областной суд вынес решение.
Иркутский областной суд вынес решение.
Сотруднику ДПС в Иркутске отказали в восстановлении в должности после инцидента, произошедшего в октябре 2016 года, когда он не оказал необходимую медпомощь избитому судье. Соответствующее решение вынес Иркутский областной суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на документы суда.
Напомним, что Октябрьский районный суд Иркутска осудил гражданина Этингова, который избил судью Иркутского областного суда Дмитрия Черникова. В судебном заседании установлено, что 8 октября 2016 года около 4.14 часов утра Этингов умышленно нанес судье тяжелую
Также ИА IrkutskMedia сообщало, что председатель облсуда Владимир Ляхницкий отметил, что ДТП с участием судьи Дмитрием Черниковы не было зафиксировано. По его словам, протокол по факту дорожной аварии составлен не был.