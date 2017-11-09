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13:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотруднику ДПС в Иркутска отказали в восстановлении в должности после инцидента с судьей

Иркутский областной суд вынес решение.

Сотруднику ДПС в Иркутске отказали в восстановлении в должности после инцидента, произошедшего в октябре 2016 года, когда он не оказал необходимую медпомощь избитому судье. Соответствующее решение вынес Иркутский областной суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на документы суда.

Напомним, что Октябрьский районный суд Иркутска осудил гражданина Этингова, который избил судью Иркутского областного суда Дмитрия Черникова. В судебном заседании установлено, что 8 октября 2016 года около 4.14 часов утра Этингов умышленно нанес судье тяжелую черепно-мозговую травму. После этого Этингов, скрывая преступление, залил в рот потерпевшему водку из бутылки и скрылся с места преступления. Знакомые Этингова около 4.40 часов утра вызвали сотрудников полиции и сообщили о ДТП. В рамках расследования этого дела было установлено, что сотрудник ДПС, явившийся на вызов, не оказал Черникову первую медицинскую помощь, за что и был уволен из органов.

Также ИА IrkutskMedia сообщало, что председатель облсуда Владимир Ляхницкий отметил, что ДТП с участием судьи Дмитрием Черниковы не было зафиксировано. По его словам, протокол по факту дорожной аварии составлен не был.

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